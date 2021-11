Panico lo scorso 2 novembre al “Knotfest Roadshow” degli Slipknot a Phoenix, in Arizona, penultima tappa del tour nord-americano. La band statunitense ha dovuto interrompere lo show per oltre mezz’ora a causa di alcuni fan che si sono lasciati andare un po’ troppo appiccando addirittura il fuoco nella sezione del prato/parterre dell’Ak-Chin Pavilion.

Dai video che circolano sui social si vedono le alte fiamme dell’incendio divampate dopo il coro di auguri del pubblico al chitarrista della band Mick Thomson. Un attimo dopo qualche fan ha messo assieme sedie e altro materiale infiammabile e si è propagato un incendio circolare alto nove metri. I fan hanno iniziato a ballare attorno al falò gigante. Sul posto sono intervenuti poi i vigili del fuoco a domare le fiamme. Tanta paura e scene di panico ma per fortuna nessun ferito e il concerto è ripreso in versione ridotta a causa del tempo perso per gestire l’incidente.