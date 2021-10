Ashton Kutcher è diventato fruttariano durante le riprese di “Jobs”. L’intenzione, quella di entrare a fondo nel personaggio, Steve Jobs, fondatore della Apple. Peccato che all’attore questa scelta sia costata non poco, mettendo in pericolo la sua salute. La moglie, Mila Kunis, ha raccontato a Hot Ones, un programma web condotto dallo youtuber Sean Evans dei due ricoveri per pancreatite e delle abitudini alimentari estreme di quel periodo, nel 2013: “Il fatto è che lui sminuiva la situazione, non riuscivo a capire. A un certo punto mangiava solo uva, è stato così incosciente. Siamo finiti in ospedale due volte per pancreatite”. Cos’è la pancreatite? Secondo l’Iss (Istituto Superiore di Sanità) si definisce come “un’infiammazione del pancreas e dei tessuti circostanti, che compare improvvisamente e può presentarsi in forma lieve o grave. Il pancreas è una ghiandola allungata disposta trasversalmente nella parte superiore dell’addome: produce enzimi digestivi (proteasi), nonché ormoni (insulina e glucagone) che hanno la funzione di regolare il livello di zuccheri nel sangue (glicemia). La pancreatite acuta colpisce più spesso nella fascia di età tra i 40 e gli 80 anni. In Italia si verificano circa 5/6 casi ogni 100.000 abitanti in un anno. Nelle donne vi è una maggiore frequenza di pancreatite dovuta a calcoli biliari, mentre negli uomini la causa maggiore è l’alcolismo. La maggior parte delle persone colpite da pancreatite acuta migliora nel giro di una settimana e non riporta conseguenze. In alcuni casi, però, la malattia si presenta in forma grave, può provocare serie complicazioni e portare alla morte (la mortalità nei casi di pancreatite acuta grave è di circa il 7%)”. Lo stesso attore nel 2014 aveva dichiarato: “Sono finito all’ospedale due giorni prima dell’inizio delle riprese del film. Ero piegato in due dal dolore. I miei livelli pancreatici erano completamente sballati. È stata uno delle cose più terrificanti della mia vita”. Da sottolineare come non ci sia alcuna correlazione diretta tra il tumore al pancreas che ha portato via Jobs e la sua dieta.