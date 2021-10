“Il ddl Zan era sbagliato perché tirava in mezzo bambini e reati di opinione. Sono state punite le arroganze dei Letta e dei Di Maio, con il voto di tanti parlamentari di sinistra che hanno votato contro”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di un punto stampa questo pomeriggio a Milano. “Chiedere scusa per l’esultanza in Senato? Anche tanti gay ed esponenti della comunità Lgbt hanno esultato”.