Conto alla rovescia finito per i fan della saga di ‘After‘. Il film, che sarebbero dovuto uscire al cinema ad inizio settembre 2021 è arrivato invece su Amazon Prime Video. Disponibile dalla giornata di oggi venerdì 29 ottobre, il terzo film della saga dura 1h e 39 minuti. La trama continua a essere ispirata ai romanzi scritti da Anna Todd: in particolare, ‘After 3’ è l’adattamento del libro ‘After We Fell’, pubblicato in Italia diviso in ‘After – Come mondi lontani’ e ‘After – Anime perdute’.

Nel terzo capitolo Tessa Young (interpretata da Josephine Langford) si trasferisce a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, mentre il carattere geloso e iracondo di Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) raggiunge un punto critico, forse di non ritorno. La situazione si complica quando il padre di Tessa torna dopo anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. I due ragazzi devono decidere se combattere o rinunciare alla loro tormentata passione. A firmare la sceneggiatura è stata Sharon Soboil, che ha anche scritto il futuro ‘After 4′ mentre la regia, per entrambi i capitoli, è stata curata da Castille Landon.