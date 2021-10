“La mia analisi è che fino al Quirinale il centrodestra non si muoverà da nessuna parte, Berlusconi ha scelto di farsi prendere in giro da Salvini e Meloni e di chiudersi in questa grande finzione fra di loro, che bloccherà tutto”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione nazionale del partito ad Alessandro Alfieri, parlando del perché, secondo lui, le forze politiche sedute in Parlamento non tratteranno il tema della legge elettorale sino all’elezione del nuovo presidente della Repubblica.