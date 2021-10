L’escalation tra Iran e Azerbaigian ha subito un’impennata rispetto allo scorso settembre, quando le forze di sicurezza dell’Azerbaigian hanno arrestato due camionisti iraniani accusati di essere entrati illegalmente nel paese dall’Armenia. Questo episodio è stato seguito da altri, come le esercitazioni militari iraniane vicino al confine con l’Azerbaigian, in cui sono stati utilizzati droni, elicotteri e unità di artiglieria corazzate.

Mentre ufficialmente la tensione è stata innescata dall’arresto dei camionisti, è chiaro che le questioni di fondo si basano sui profondi legami dell’Azerbaigian con Israele, in particolare la loro cooperazione militare, che l’Iran considera una minaccia alla propria sicurezza nazionale.

La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha evidenziato questa situazione quando ha dichiarato che i paesi della regione non devono permettere alle forze straniere di intromettersi o essere anche solo presenti, il riferimento era chiaramente rivolto all’Azerbaigian che ha vietato ai loro aerei militari lo spazio aereo iraniano, che ha portato al ritiro di Ojag Nejat, rappresentante della Guida Suprema a Baku.

Questi sviluppi sono degni di ulteriore osservazione, in quanto potrebbero portare a una nuova fase di escalation tra Israele e Iran. Questo confronto indiretto potrebbe essere il prossimo approccio nella lotta tra i due paesi.

Le sanzioni globali sull’Iran hanno creato una difficile situazione socioeconomica interna, ma politicamente hanno dato ai “falchi” il sopravvento all’interno del sistema. Tuttavia, questo tipo di conflitto con l’Azerbaijan sarà significativamente differente in quanto è il tipo di crisi che ha un impatto interno sulla struttura sociale iraniana. Inoltre, aumenterà la pressione in quanto i conflitti con i vicini hanno un grande impatto sull’identità politica dell’Iran, dato che la composizione della sua popolazione è molto eterogenea. L’Iran sta già affrontando tensioni interne con gruppi etnici come gli arabi Ahvazi, la popolazione Baloch nel sud-est, i curdi nel nord-ovest e potenzialmente ora gli azeri iraniani.

Tutto questo si aggiunge alle sfide di sicurezza che ora provengono dall’Afghanistan e anche dall’Iraq dopo le elezioni, mentre l’Iran si occupa di combattere i gruppi di opposizione iraniano-curdi in Iraq e di gestire la recente presa di potere dei talebani in Afghanistan. Questo nuovo conflitto arriva anche in un momento in cui la presenza dell’Iran nella regione è anche soggetta a grandi sfide in Libano, Siria e Iraq.

Bilanciare le difficoltà economiche interne, la frustrazione politica e i forti impatti negativi delle sanzioni con una nuova lotta geopolitica che rende fragili i confini dell’Iran e li trasforma in una fonte di crisi continua, potrebbe influenzare notevolmente la sua stabilità interna.

Mentre è improbabile che il conflitto degeneri in uno scontro militare diretto, poiché ha anche un impatto sull’Azerbaigian che ha una popolazione a maggioranza musulmana sciita, e un confronto armato con l’Iran potrebbe innescare un contraccolpo interno, aumentando le tensioni interne e potenzialmente portando a disordini civili.

In effetti, Israele sta usando le stesse tattiche che l’Iran ha impiegato negli anni attraverso il sostegno a Gaza, Siria e Libano per portare instabilità ai confini di Israele. Quindi le tensioni continueranno probabilmente a livello diplomatico, e l’Iran cercherà di fare l’impossibile per contenere una presenza israeliana al suo confine o ovunque in Asia centrale per evitare qualsiasi confronto sul suo suolo.