Un aereo si è schiantato a terra nella contea di Waller, in Texas, poco dopo il decollo, prendendo fuoco poco dopo l’impatto a terra. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio a bordo, 21 persone in totale (tra cui un bambino di 10 anni) sono riusciti però miracolosamente a mettersi in salvo prima che l’aereo prendesse fuoco. Le immagini mostrano i vigili del fuoco che spruzzano l’acqua sui resti in fiamme dell’aereo. Finora registrato solo un ferito.