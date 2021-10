Sfuriata del senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7), all’indomani della sconfitta del centrodestra ai ballottaggi di ieri.

La miccia che fa esplodere il vicepresidente del Senato è una interruzione della conduttrice, Myrta Merlino, al suo j’accuse contro i media per “aver parlato pochissimo dei veri problemi della gente” durante questa campagna elettorale per le amministrative.

La Russa, che cita la leader del suo partito Giorgia Meloni, sbotta con la giornalista: “Lei mi deve lasciar parlare, non ha interrotto nessuno degli altri ospiti. Io non sono venuto qui a suonare la chitarra come ha fatto Gualteri la sera prima del voto. Ci sta, non è per quello che ha vinto. Quindi, la assolvo. Ma mi lasci parlare. Qui il dato fondamentale è la scarsa affluenza, molto più forte nelle periferie che nel centro. Ha vinto il partito della Ztl, il partito del centro storico, il partito dei radical chic“.

Merlino spiega: “L’ultima settimana prima del voto ho invitato Raggi, Gualtieri e Michetti. La Raggi è venuta giovedì, Gualtieri venerdì e purtroppo Michetti non è voluto venire“. “Va bene – commenta La Russa – Gli avreste fatto suonare la tromba”.

Il senatore poi si scaglia contro il direttore dell’Espresso Marco Damilano, ribadendo le sue accuse contro la stampa e i media: “I cittadini non sono andati a votare perché si sono disgustati di questa campagna elettorale. Avete vinto voi, siete bravissimi. Avete disgustato gli italiani e ha perso la democrazia, oltre che il centrodestra“.