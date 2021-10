“A livello di popolazione difficilmente si arriverà al 95% di vaccinati, c’è uno zoccolo duro che ha paura del vaccino. E se si internalizza la fobia del vaccino diventa irrazionale. A questo punto non possiamo creare una contrapposizione sociale, dobbiamo trovare un modo per recuperarle queste persone. Che si mettessero tutti i giorni la mascherina Ffp2 e basta”. Così Andrea Crisanti all’Aria che tira su La7, commentando la situazione sui no green pass. “Tra tamponi e mascherina ffp2? Sicuramente è più efficace la mascherina“, specifica ancora il microbiologo, sottolineando, come aveva già puntualizzato, che “il green pass non è uno strumento di prevenzione” e che quindi “usassero la mascherina e la finiamo con questa storia”.