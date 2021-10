E’ morto dopo essersi sporto per fare una foto l’escursionista precipitato per diversi metri sulla via dei Balzi dell’Ora, Comprensorio Corno alle Scale, nel bolognese. La vittima si chiamava Andrea Cembali, 29 anni, residente a Imola. Il giovane era in compagnia di un amico col quale aveva deciso di fare un’escursione nel comprensorio del Corno alle Scale, un tragitto classificato per Escursionisti Esperti.

I due Trekker avevano già percorso diversa strada, quando già arrivati a questo 1850, il 29enne si è sporto per fare una foto, secondo quanto riferito dall’amico, ed è caduto per molti metri. L’allarme è scattato alle 13.30. Sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale che si trovava già in prossimità del Croce del Corno. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri.