Braccio di ferri in consiglio dei ministri sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza e sugli eventuali correttivi all’architettura del sostegno anti povertà. Durante la riunione sul decreto fiscale i ministri Giancarlo Giorgetti (Lega), Renato Brunetta (Fi) e Elena Bonetti (Iv) hanno chiesto di modificare le bozze che prevedevano 200 milioni aggiuntivi per garantire copertura fino a fine anno, rilanciando i dubbi sulla sostenibilità della misura e sui suoi effetti sul reinserimento nel mondo del lavoro. Il ministro Stefano Patuanelli (M5s) ha difeso a spada tratta la necessità del reddito trovando l’appoggio del titolare del Lavoro Andrea Orlando (Pd) ma anche del premier Mario Draghi. Alla fine, il rifinanziamento è passato e l’impianto non è stato modificato. Centrodestra e Iv hanno chiesto di ridiscutere il tema in sede di approvazione della legge di bilancio, lunedì, e il premier ha ribadito che sarà la manovra la sede per discuterne, lavorando in particolare sulle politiche attive.

Alcuni dei presenti alla riunione raccontano all’Adnkronos di “momenti di alta tensione” tra Giorgetti e Patuanelli. “Senza il reddito di cittadinanza – le parole del responsabile delle Politiche agricole – la tensione sociale sarebbe esplosa, non sarebbe stata gestibile. Ma qui c’è chi fa finta di non averlo capito”. Il dem Orlando avrebbe fatto muro con Patuanelli, rimarcando la necessità di non smantellare la misura. Entrambi concordi sulla necessità di potenziare le politiche attive sul lavoro, “anche se – ha puntualizzato il ministro grillino – era impensabile pensare che il lavoro ripartisse e l’impianto funzionasse considerando che abbiamo dovuto fare i conti con il lockdown“. D’accordo sulla necessità di procedere col rifinanziamento anche il ministro dell’Economia Daniele Franco, che non avrebbe tuttavia espresso alcun parere politico.

Dopo il fuoco di paglia della protesta contro la riforma del catasto – durata lo spazio di un mattino – era stato Matteo Salvini in mattinata a riaprire lo scontro sul reddito. Il leader leghista ancora questa mattina, a Radio 24, aveva ribadito che la Lega avrebbe fatto barricate contro il rifinanziamento: “Non daremo l’ok, s’è rivelato un sostegno al lavoro nero”. Uscito sconfitto dal cdm, il Carroccio ha allora tenuto a far sapere che “hanno rifinanziato il Reddito di cittadinanza levando risorse al reddito di emergenza (90 milioni), all’accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti (30 milioni), accesso al pensionamento dei lavoratori precoci (40 milioni) e ai congedi parentali (30 milioni)”. Giorgetti si è “opposto con durezza”, riferiscono le stesse fondi, sostenendo che è “beffardo usare i soldi di chi ha lavorato duramente per una misura simile”. Anche se le risorse per i pensionamenti anticipati saranno inserite in manovra, per cui nessuno viene scippato. Quanto a Salvini, dopo la riunione del governo si è limitato a dire che il decreto fiscale “se ci sono tagli alle tasse mi soddisfa“. Ovviamente nel decreto non ci sono tagli di tasse, che saranno semmai nella manovra.

(Abr/Adnkronos)

Va ricordato che Salvini in estate si era associato all’offensiva di Matteo Renzi contro il reddito arrivando ad annunciare di voler presentare un emendamento alla manovra per cancellarlo. Salvo fare una repentina marcia indietro a settembre, quando è apparso chiaro che il governo Draghi ha intenzione eventualmente di modificare dal prossimo anno i criteri per l’accesso alla misura per renderli più equi, ma non intende affatto abolirla. A quel punto il Capitano si è detto d’accordo a “confermare questo sostegno a chi non può lavorare: disabili, invalidi, chi ha la moglie, il marito o il figlio a casa da curare 24 ore su 24. Non puoi lavorare? Non ti abbandono, ti aiuto, ti proteggo”.