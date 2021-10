Duro scontro a L’Aria Che Tira durante la puntata andata in onda oggi 15 ottobre. Myrta Merlino si è collegata in diretta con la manifestazione ‘no Green Pass’ degli studenti a Bologna. A prendere la parola è Francesco, studente di Filosofia già laureato in Giurisprudenza: “Parlo a titolo personale da studente, al di là della maniera di passare un obbligo vaccinale tramite una misura che formalmente serve per andare a portare l’attenzione sul fatto di non propagare il virus, dall’altra parte si tratta di un obbligo vaccinale vero e proprio”. Lo ferma subito Merlino: “Sai che non lo capisco Francesco? Posso parlarti un secondo? Mi riesci a sentire?”. A quel punto il giovane: “Con chi parlo scusi? Ho solo un microfonino”.

“Sono Myrta Merlino, conduco un programma tutte le mattine su La7. Sei un ragazzo intelligente, studioso”, afferma un po’ infastidita. Poi il carico: “Sono stata qui per tutto il tempo della pandemia, ma te lo ricordi cosa è successo in Italia? Che cosa abbiamo passato? Io parlavo solo di morti tutti i giorni. Faccio fatica a capirti, ma cosa stai dicendo?”. “Voi parlavate di morti perché volevate diffondere la paura e questo incide sulle difese immunitarie. Lo dicono le scienze cognitive, voi come fate a non saperlo?!”, commenta lui. Poi aggiunge: “Mi faccia rispondere.Il Green Pass è una misura ipocrita e inutile dal punto di vista sanitario come dimostrano i dati”. Allora lei: “Non ti posso far rispondere, hai detto un’idiozia grande quanto una casa Francesco. Non ci posso credere, guardate in faccia la realtà!”. “Si calmi, non so neanche lei chi è”, replica lui ma poi la conduttrice preferisce chiudere il collegamento: “Fatti spiegare i dati di cui parli, io ricordo i medici che piangevano con migliaia di morti in Lombardia”, conclude prima di proseguire la puntata con gli altri ospiti in studio e in collegamento.