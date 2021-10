Il consigliere regionale Davide Barillari e la deputata del gruppo misto Sara Cunial si sono barricati dentro un ufficio della Regione Lazio per protestare contro l’obbligo del green pass. “Resistere per resistere”, è lo slogan lanciato dai due politici. “Stiamo occupando il consiglio regionale del Lazio da questa mattina e restiamo qui per difendere il diritto al lavoro insieme a tantissime persone che oggi non potranno entrare in ufficio”, hanno fatto sapere.