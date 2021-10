Il premier Mario Draghi si è recato nella sede nazionale della Cgil, in corso d’Italia a Roma, per portare la solidarietà del governo al sindacato dopo l’assalto di sabato da parte di neofascisti e no green pass. Ad attenderlo di fronte all’entrata il segretario Maurizio Landini: i due si sono salutati con un abbraccio e pacche sulle spalle, accompagnati da un lungo applauso da parte degli iscritti che facevano ala. L’incontro, iniziato poco dopo l’orario previsto delle 12.15, è durato circa mezz’ora: all’uscita il presidente del Consiglio si è fermato a stringere mani ai dipendenti del sindacato e si è fatto fotografare insieme a Landini