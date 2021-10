Ha cercato di entrare in ospedale per una visita medica, ma esibendo il codice Qr del green pass di Emmanuel Macron. Per questo un 19enne francese è stato arrestato dalla polizia di Marsiglia e dovrà pagare una multa. Il codice del documento del presidente francese – hackerato e pubblicato online lo scorso 21 settembre – è stato invece già da settimane sostituito.

Il giovane – secondo il sito Acu17 – si era fabbricato un green pass inserendo il Qr del presidente. Gli agenti della sicurezza se ne sono accorti subito e lo hanno fermato. Dopo l’arresto, il ragazzo si è giustificato dicendo di averlo fatto per scherzo. Ora è accusato di “presentazione di documento sanitario di un terzo nel corso dei controlli d’accesso ad un luogo, nell’ambito della lotta contro la diffusione dell’epidemia di Covid 19″.