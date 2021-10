Un aereo dell’Aeronautica militare (Fab) è precipitato nel dipartimento di Pandp, in Bolivia. Sono 6 le vittime – secondo il quotidiano La Razon di La Paz – tra cui 2 membri dell’equipaggio e 4 funzionari del ministero della Salute. Il velivolo, un Cessna C-206, era diretto a Cobija – ha raccontato il vicecomandante della polizia, il colonnello Luis Cuevas alla tv Unitel – per una missione di controllo della diffusione dengue, una malattia del sangue portata dalle zanzare. Si è però schiantato improvvisamente al suolo per cause imprecisate. Al momento è stata aperta un’inchiesta. Il presidente della repubblica, Luis Arce, e la Direzione generale dell’aeronautica civile (Dgac) si sono detti “profondamente rammaricati” per l’accaduto ed hanno sollecitato indagini approfondite, offrendo tutto il sostegno materiale necessario.