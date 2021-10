Sono 2.748 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Si contano però quarantasei vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Il tasso di positività, con 344.969 tamponi, è allo 0,8%, in calo rispetto all’1,1% di ieri. Continuano a diminuire anche i ricoveri in terapia intensiva: sono 367, 16 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ordinari le persone ricoverate scendono a 2.692 (meno 50).

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 284 casi a fronte di 65.113 tamponi (tasso di positività 0,4%). Otto i morti. I ricoverati sono 339, dieci in meno di ieri, e calano di 6 – a 57 – i pazienti in terapia intensiva. Stabile il trend dei contagi in Veneto: nelle ultime 24 sono state 350 le persone positive ai tamponi. I decessi sono stati tre. La flessione più netta si registra nei numeri ospedalieri: sono 199 (-4) i ricoverati in area non critica, e 38 (-7) quelli in terapia intensiva.

Aumentano i positivi in Calabria: sono 136 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 92 di ieri. In lieve rialzo anche il tasso che dal 3,22% passa al 3,44 con 3.909 tamponi. Si registra un decesso a Cosenza. In Campania sono 269 i positivi, su 16.608 test effettuati, e il tasso di positività scende a 1,61% dal 2,09% di ieri. Sei le persone decedute, di cui una morta nei giorni scorsi ma registrata ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 13.