Un sottomarino nucleare della Marina militare americana ha fatto un incidente mentre era in fase di immersione nelle acque del Mar Cinese Meridionale. La collisione del Uss Connecticut sarebbe avvenuta sabato scorso, contro “un oggetto non identificato” e l’imbarcazione è rimasta danneggiata. Come riporta il Washington post i marinai rimasti lievemente feriti sono 15 e il sottomarino, secondo fonti ufficiali, è comunque rimasto operativo. Sono ancora in corso accertamenti su quanto accaduto e verifiche sull’imbarcazione per valutare “l’entità dei danni”.

Un portavoce della Marina americana ha reso noto che il sottomarino è adesso in navigazione verso il territorio americano di Guam, nel Pacifico, e ha assicurato: “L’impianto di propulsione nucleare dell’USS Connecticut e le strutture non sono stati coinvolti e restano pienamente operativi”.

Le autorità hanno precisato l’USS Connecticut non ha colpito un altro sommergibile, mentre un ufficiale ha ipotizzato possa trattarsi di una nave affondata, un container o altro oggetto non registrato.

