Il Canada è nella top ten dei paesi con il più alto tasso di vaccinazione al mondo eppure il governo ha deciso provvedimenti tra i più restrittivi al mondo per vincere la guerra contro il Covid 19. I dipendenti pubblici dovranno essere completamente vaccinati per lavorare. Ciclo completo anche per tutti gli over 12 per accedere a treni e aerei. “I vaccini sono lo strumento più efficace contro il Covid e innumerevoli canadesi, inclusi molti dipendenti pubblici – ha dichiarato il premier Justin Trudeau, recentemente rieletto – hanno già fatto la loro parte vaccinandosi. Ma nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro. Abbiamo dosi sufficienti in Canada affinché ogni persona sia completamente vaccinata in tutto il paese, quindi incoraggio tutti i canadesi che non sono stati vaccinati a prenotare il loro vaccino oggi. Insieme porteremo a termine la battaglia contro il Covid”.

In Canada la curva dei contagi è in discesa, dopo che da luglio c’era stato un aumento di casi di positività a causa della variante Delta. Da inizio pandemia i casi registrati sono stati 1,66 milioni e i morti oltre 28mila a fronte di 38 milioni di cittadini. “Oggi completiamo due dei principali impegni che ci eravamo prefissati, rendere obbligatori i vaccini per viaggiare e per tutti i lavoratori federali . Si tratta di due misure tra le più stringenti al mondo” nella lotta alla pandemia, ha osservato. “Entro la fine di novembre – ha precisato – fare i test del Covid prima di viaggiare non sarà più un’opzione, chiunque abbia più di 12 anni e vuole prendere un treno o aereo dovrà essere pienamente immunizzato”. Quanto all’obbligo di immunizzazione per chi lavora, per il governo federale entrerà in vigore entro la fine di ottobre. La decisione è stata oggetto di un comunicato stampa del governo.

“La migliore politica economica – dice Chrystia Freeland, vicepremier e ministra dll’Economia – è una forte risposta di salute pubblica, incluso l’incoraggiamento alla vaccinazione per tutti i canadesi idonei. In qualità di principale datore di lavoro del paese, il governo del Canada sta dando l’esempio. Richiedendo alle persone che lavorano nel servizio pubblico di essere completamente vaccinate, mettiamo al primo posto la salute e la sicurezza dei dipendenti pubblici, delle loro famiglie e dei loro vicini. Questo protegge anche chiunque entri in un ufficio federale per ottenere i servizi di cui ha bisogno. E ci stiamo assicurando che i viaggiatori siano al sicuro, il che aiuterà i settori duramente colpiti a riprendersi. Queste azioni responsabili e pratiche accelereranno la nostra ripresa economica e daranno alle aziende la preziosa fiducia che la nostra forte economia è meno vulnerabile ai blocchi legati al Covid 19.