Continua il suo lento calo la curva dei contagi, così come diminuiscono ancora i ricoveri in ospedale. Sono 3.023 i nuovi casi di positività al coronavirus oggi in Italia, frutto di 271.566 tamponi molecolare e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’1,1 per cento. I dati del ministero della Salute registrano inoltre altri 30 morti in un giorno, in calo rispetto ai 41 di ieri e ai 52 decessi di venerdì scorso. I pazienti Covid ricoverati in area medica sono 2.742, con un calo di 82 persone rispetto a ieri, mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva (-20 da giovedì), con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.473.903 guariti (+3.966) e 87.173 gli attualmente positivi (-1.074 ).

Rispetto a venerdì scorso, come detto, cala il numero dei nuovi casi individuati in 24 ore: sette giorni fa erano 3.405, quindi 382 in più rispetto ad oggi, con un tasso di positività sostanzialmente identico (era all’1,16%). Diminuiscono anche i decessi, seguendo un trend che negli ultimi 5 giorni registra 79 morti in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa settimana. Anche gli ingressi in terapia intensiva sono ancora in leggero calo (erano 20 venerdì primo ottobre), mentre resta stabile la discesa dei ricoverati nei reparti non critici.

La Sicilia resta la Regione che registra il maggior numero di nuovi contagi: 469 nelle ultime 24 ore. Il Veneto conta 338 positivi, la Campania 318, seguono il Lazio con 294 e la Lombardia con 293. Poi le due Regioni del centro-nord, Toscana (275 nuovi casi) ed Emilia-Romagna (270). Le altre a registrare ancora contagi a tre cifre sono il Piemonte (118 contagi nelle ultime 24 ore) e la Puglia che comunica 113 positivi.