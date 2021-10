Nicola Pisu e Soleil Sorge potrebbero essere una nuova coppia del Grande Fratello Vip6? Negli ultimi giorni, il figlio di Patrizia Mirigliani ha raccontato all’amico Davide Silvestri di aver perso la testa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto”, ha esordito.

Poi ha confessato: “Non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene”. Infine ha concluso: “Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”. Riuscirà Nicola a farsi coraggio o la paura prevarrà sul sentimento?