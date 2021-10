Sono 3.235 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 2.466. Cala invece il numero di test molecolari e antigenici effettuati (da 322.282 a 301.773), per un tasso di positività che risale dallo 0,76% all’1,07%. Le nuove vittime sono 39 (ieri erano state 50). Continuano a migliorare, invece, i numeri ospedalieri: i ricoverati nelle terapie intensive sono 401, 18 in meno rispetto a ieri, con 24 nuovi ingressi (ieri erano stati 18). Mentre i ricoverati nei reparti a media e bassa intensità scendono a 2.872, 96 in meno di ieri.

Dall’inizio dell’epidemia in Italia salgono a 4.689.341 le persone che hanno contratto il virus, di cui 4.469.937 (+5.245) si sono negativizzati, mentre 131.157 sono i deceduti. Scende di 2.052 unità, sotto quota 90mila (88.247) anche il numero degli attuali positivi, di cui il maggior numero (14.634) si registra ancora in Emilia-Romagna, seguita dalla Sicilia (12.372) e dal Veneto (10.201). Il maggior numero di casi giornalieri è invece in Lombardia (449). Rispetto ai dati di un mese fa (lunedì 6 settembre) i positivi sul territorio nazionale sono 48mila in meno (erano 136.020), mentre rispetto a una settimana fa (mercoledì 29 settembre) sono circa 7mila in meno.