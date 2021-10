Incidente di percorso per Costantino Della Gherardesca, nuovamente al timone del programma televisivo Pechino Express che, da questa stagione, non sarà più sulla Rai ma targato Sky. A renderlo noto proprio il conduttore romano sul suo profilo Instagram dove, in partenza da Milano Malpensa per girare la nuova edizione del programma, ha pubblicato una fotografia che lo ritrae su una sedia a rotelle. “Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa – scrive sul suo account ufficiale – mi accompagna a fumare una sigaretta. Sì, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così?) e connessi fastidi ortopedici di cui dimentico il nome. Non chiedetemi altro: è successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita. L’unico punto fermo rimane Pechino Express“.

Quest’anno il programma vedrà in gara dieci coppie (tra le altre Victoria Cabello e Paride Vitale, Bugo e Cristian Dondi, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni) che dalla Cappadocia faranno tappa ad Istanbul, Samarcanda lungo la Via della Seta, Petra, Dubai e tante altre ancora. Il viaggio dei concorrenti, non sarà solo su automobili, bus e moto, ma anche su barche, dromedari e treni. Per Costantino Della Gherardesca, invece, riposo e assoluta comodità. Per lui solo spostamenti in auto al fine di ridimensionare il dolore che coinvolge in modo progressivo le regioni del collo, delle spalla e del braccio e condurre nel migliore dei modi il programma Sky.