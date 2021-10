Roberto Gualtieri conferma che non offrirà posti in giunta al M5s e fa un passo in più verso Carlo Calenda. Continuano gli avvicinamenti (o allontanamenti) tra le forze in gioco in vista del ballottaggio a Roma. Il candidato dem, che al primo turno ha preso il 27% dei voti contro il 31% dello sfidante Enrico Michetti, ha già iniziato le manovre per riuscire a convincere i leader sconfitti a dare il proprio sostegno. Ma proprio le chiusure nei confronti dei 5 stelle, potrebbero avere impatti nazionali per quanto riguarda l’alleanza giallorossa. Enrico Letta intanto ha fatto capire di voler allargare il più possibile il fronte dell’accordo: “Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, cercherò Calenda, Conte, Renzi, tutti coloro che rappresentano partiti e movimenti con cui possiamo dialogare nelle città che vanno al ballottaggio”, ha dichiarato in un’intervista a Radio Immagina. Il modello è quello, già rievocato più volte, de l’Ulivo. Ma non tutti i destinatari della proposta potrebbero decidere di partecipare: la presenza di Renzi è ad esempio incompatibile con i 5 stelle, ma pure quella di Calenda che sui grillini ha messo il veto. Ecco perché gli accordi sui ballottaggi possono offrire spunti di riflessione interessanti.

Molto complesso il fronte M5s, almeno per quanto riguarda Roma: alla luce della distanza incolmabile con Virginia Raggi, la situazione al momento è bloccata. Gualtieri ha assicurato che sentirà l’ex premier Giuseppe Conte: “Ci sentiremo presto. Mi ha fatto piacere la telefonata della sindaca Raggi. Riconosco il suo impegno e la sua determinazione, le ho fatto i complimenti” per il risultato alle urne e “le ho detto che legalità e contrasto alle mafie saranno il mio assillo quotidiano“, ha detto. Ma subito dopo ha anche assicurato che non offrirà un posto in giunta al Movimento: “L’ho detto, sono abituato a dire le stesse cose sia prima del primo turno sia dopo il secondo. Siamo abituati a fare ciò che diciamo”, ha ribadito. Dichiarazioni subito accolte con entusiasmo da Calenda che, poche ore prima, aveva fatto una richiesta che andava in quella direzione: la lista Calenda, prima per preferenze a Roma (18%), potrebbe spostarsi su Gualtieri, ma a patto che sia marcata la distanza con i 5 stelle.

Ma la chiusura di Gualtieri è destinata a creare vari terremoti nella appena nata coalizione giallorossa. E le prime reazioni M5s confermano che, l’esclusione, non è piaciuta ai vertici del Movimento. “Interessante che mentre il M5s dà ampia dimostrazione a tutti i livelli di essere pronto al dialogo”, ha dichiarato all’agenzia Adnkronos l’assessora M5s nel Lazio Roberta Lombardi, “e al confronto sulle idee e le progettualità con tutte le forze politiche, Calenda e Gualtieri si affannino a commentare su un fantomatico ingresso in Giunta del M5S. Cosa peraltro mai chiesta e mai ipotizzata. Rimane agli atti però che una certa sinistra radical chic continui a guardare con condiscendenza e senso di superiorità il M5s. Gli elettori non sono una mandria di buoi da condurre al pascolo, ma se ci hanno scelto certo non apprezzeranno questo mal posto senso di superiorità nei nostri confronti”. E ha chiuso: “Peccato, mi aspettavo di meglio”. Poco dopo ha parlato anche la senatrice romana Alessandra Maiorino: “Calenda ha puntato sul sicuro, visto che non abbiamo alcuna intenzione di esserci. Ha quindi semplicemente confermato la sua spacconaggine, da brava controfigura di Renzi. A Michetti cosa chiede?”, ha detto.