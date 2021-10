“La Regione Lombardia non è mai stata contendibile fino a oggi ma pensiamo che per la prima volta si possa battere la Lega in tutta la Lombardia, è il momento di farla svoltare tutta”. Così l’assessore all’Urbanistica del Comune e capolista del Pd a Milano, Pierfrancesco Maran, tra i primi arrivati al comitato elettorale di Beppe Sala ha commentato le prime proiezioni che danno il sindaco uscente in vantaggio e probabilmente già vittorioso al primo turno a Milano, nella sede del comitato elettorale (TUTTI I DATI ORA PER ORA). “Su Milano è la terza volta di fila che vinciamo, la prossima partita è quella della Regione Lombardia e stiamo cercando di dare una spallata alla Lega dove è nata – ha concluso -. Se il centrosinistra si dimostra compatto possiamo vincere in Lombardia e anche alle elezioni politiche”.