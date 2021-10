“Mi pare che si profili un risultato nettissimo, poi siamo tutti qui a metter dieci mani avanti: mi pare evidente che siamo di fronte ad una vittoria straordinaria di Beppe Sala e al crollo della destra”. Così l’europarlamentare del Pd ed ex assessore milanese Pierfrancesco Majorino, commentando i primi risultati delle elezioni comunali nella sede del comitato elettorale del primo cittadino uscente. “È un risultato, una affermazione, che tra centro e periferie si conferma, io sono convinto che alla fine ci sarà un risultato omogeneo ovunque”, ha aggiunto. Quanto alla prossima competizione per la Regione Lombardia, ha proseguito: “Credo che mai come ora la sfida sia aperta e da oggi dobbiamo lanciare da subito la sfida per il 2023 per riuscire vincere in Lombardia e fare tesoro di questo straordinario risultato”.