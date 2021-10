Le forze dell’ordine sono intervenute questa mattina a Roma per interrompere un maxi rave con centinaia di persone a via dell’Ippodromo di Tor di Valle, in un’area verde all’esterno del Grande raccordo anulare. Il raduno è stato organizzato all’altezza di Spinaceto, nella zona sud della Capitale.

Sul posto sono arrivati la polizia, con Digos e scientifica, e i carabinieri. Gli agenti hanno spento la musica, stanno liberando l’aria e stanno identificando i partecipanti. Al momento all’interno, scrivono le agenzie di stampa, ci sono ancora qualche centinaia di giovani.