Anche i 27 abitanti di Morterone, il paese più piccolo d’Italia, andranno alle urne domenica 3 ottobre. I candidati sindaco del centro del Lecchese, che si trova in Valsassina, a 1000 metri di quota, sono Andrea Grassi, del Partito gay lgbt+, e l’avvocato Dario Pesenti, in quota centrodestra, e che non risiede a Morterone.