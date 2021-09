Negli ultimi anni il fumetto ha finalmente ottenuto in Italia il riconoscimento meritato: pensiamo alle candidature al Premio Strega di Gipi e Zerocalcare (e soprattutto al loro grande successo di critica e di pubblico), ma anche alla banale osservazione che, nei giorni scorsi in Italia, il libro più venduto è stato un fumetto, l’edizione speciale del numero 89 di One Piece.

Oggi 27 settembre sarebbe stato il compleanno di uno dei principali esponenti del rinascimento fumettistico degli ultimi anni, Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, geniale fumettista scomparso il 14 giugno scorso. Per una volta non sono state retoriche, ma centrate, le parole spese da rappresentanti politici nei loro elogi funebri: corretto è stato l’onorevole Filippo Sensi a ricordarlo in Parlamento come “uno degli intellettuali più rilevanti di questa nostra stagione”, come indiscutibile è ciò che ha dichiarato il ministro Dario Franceschini: “la nona arte perde un autore brillante”.

Tuono è stato un autore prolifico e mercuriale, che ha spaziato dal nonsense alla satira sociale, dalla goliardia a riflessioni filosofiche, dal pop all’alta letteratura, dai gruppi death metal a citazioni di autori mistici. Vi invitiamo a riscoprire le sue opere, da Corpicino, satira spietata della pornografia del dolore, a Nevermind, commossa reinterpretazione della vita di Kurt Cobain, dal divertentissimo L’Odiario alle opere di divulgazione scientifica su Galileo e Alan Turing (e molte altre).

Moltissimi sono stati gli omaggi, da quello di un Maestro del fumetto come Silver all’affettuoso ricordo di Valerio Lundini su RaiDue nella sua seguitissima trasmissione. Nel mondo del fumetto tutti sono consapevoli che i Superamici (il collettivo di autori di cui Tuono faceva parte assieme a Ratigher, LRNZ, Dr. Pira e Maicol&mirco), menti vulcaniche per definizione, stanno preparando qualcosa di importante per ricordarlo a breve. Per il suo compleanno SpazioCima, con la collaborazione di #ARFestival, il più importante festival di fumetto della Capitale, in qualità di media partner, ha deciso di organizzare una mostra in suo onore nella sua sede, quartiere Coppedè a Roma (via Ombrone, 9). Una galleria d’arte frequentata spesso da Tuono Pettinato, dove più volte negli anni scorsi ha esposto le sue tavole ispirate a David Bowie e William Shakespeare.

In qualità di curatori Roberta Cima, Pietro Galluzzi e il sottoscritto abbiamo raccolto molti fra i menzionati omaggi artistici che hanno invaso il web e i media dopo la scomparsa di Tuono. Siamo orgogliosi di annunciare la presenza di alcune rarità: per ciò che riguarda gli omaggi, Simone Tempia, l’autore di Vita con Lloyd (uno dei casi letterari degli ultimi anni) ci ha inviato in anteprima l’ultima pagina del suo nuovo libro, dedicata a Tuono, mentre la fumettista Silvia Rocchi ci ha donato delle sue pagine inedite commentate da Tuono stesso; ci saranno inediti anche di Tuono Pettinato, in particolare ci sarà la possibilità di vedere dal vivo alcune illustrazioni finora mai esposte, come quelle per il progetto Asilo Politiko di Pietro Galluzzi, Serena Ricci e lo stesso Tuono (del quale sarà anche proiettato un video inedito) e quelle celebri per il libro Happy Diaz di Massimo Palma, pubblicato da Castelvecchi.

Ecco alcuni dei nomi degli artisti esposti: Daniela Sbrana, Giuseppe Palumbo, Stefano Piccoli, Simone Tempia, Valerio di Benedetto, La Tram, Mario Natangelo, Massimo Pasca, Daniela Durisotto, Antonio Pronostico, Guendalina Barbieri, Luca Ralli, Yasmine Elgamal, Manuel De Carli, Antony La Selva, Roberto Selvaggi, Massimo Perna, Mauro De Luca, Alessandro Arrigo, Michele Zangirolami, Manuel De Carli.

Ma non sarà soltanto un omaggio alla memoria: gli incassi della mostra verranno devoluti a un nascente progetto culturale dedicato al sostegno dei giovani artisti, che verrà intitolato alla memoria di Tuono. Per questo coloro che partecipano sono invitati a offrire simbolicamente un “Estathè” (bevanda prediletta da Tuono) per contribuire alla nascita di questa iniziativa di beneficenza. Il vernissage sarà dalle 17:00 alle 21:00 a via Ombrone, 9. La mostra proseguirà fino al 30 settembre, mentre il giorno seguente si terrà una conferenza in ricordo dell’autore alle 11.30 al Pisa Book Festival.

Siamo convinti che queste saranno solo le prime iniziative per ricordare un genio scomparso troppo presto.