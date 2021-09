I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno salvato una donna rimasta intrappolata in auto nel sottopasso di via del Triumvirato completamente allagato a causa della pioggia incessante. L’automobilista, in preda al panico, non era riuscita a comunicare con precisione alla centrale operativa dove si trovasse. In poco tempo gli agenti hanno individuato l’auto in panne e hanno estratto illesa la 48enne, portandola in spalla.