Se sul campo l’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non procede male, lo stesso non si può dire in cucina. La dieta imposta dal fuoriclasse portoghese alla squadra ha suscitato qualche lamentela da parte dei compagni. Secondo il Sun, CR7, attentissimo all’alimentazione sana, ha vietato alcool e bibite gassate a tavola, imponendo una rigida divisione tra proteine e carboidrati. Ha poi dettato agli chef della società il menù, anche se alcune scelte come il Bacalhau – un tradizionale piatto portoghese con baccalà e uova – non hanno incontrato il gusto degli altri giocatori.

Una fonte della squadra – sempre secondo il tabloid inglese – ha dichiarato: “Ama il polpo, ma alla maggior parte dei compagni non piace. A lui piacerà e nella sua dieta funzionerà alla grande. Ma agli altri non piace. Cristiano è molto preso dalle sue proteine, cose come fette di prosciutto, uova e avocado, e gli chef stanno cercando di aiutarlo”. Per ora la rinuncia più sofferta sembra essere quella del budino del venerdì sera.