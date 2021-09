Sono 3.377 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 2.407. Il numero di test molecolari e antigenici effettuati, però – come sempre accade dopo il weekend – è più che raddoppiato: 330.275 contro 122.441, per un tasso di positività che scende dall’1,9% all’1%. I morti sono 67, contro i 44 del giorno precedente. In calo i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: sono 516, 7 in meno rispetto ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 3.937, 45 in meno di ieri.

Scende in modo consistente anche il numero degli attuali positivi sul territorio nazionale: sono 109.513, 3.001 in meno di ieri. Rispetto a martedì scorso, 14 settembre, sono quasi 13mila in meno. Quasi uno su cinque si trova in Sicilia, l’unica Regione in zona gialla, dove sono 20.439. Segue l’Emilia-Romagna (13.493), poi Veneto (11.948), Lombardia (11.447) e Lazio (10.556). Tutte le altre sono a meno di 10mila. Il totale dei casi di Covid registrati dall’inizio dell’epidemia in Italia è arrivato a 4.641.890, di cui 4.401.956 hanno superato la malattia e 130.421 non ce l’hanno fatta.