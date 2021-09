Tamponi molecolari validi per 72 ore e test antigenici (rapidi) per 48 ore. Come ha confermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, “il governo ha già dato parere favorevole per inserire questo emendamento nel provvedimento in esame alla Camera”, cioè quello relativo al green pass. Si allungano quindi i tempi della certificazione verde rilasciata dopo un tampone, se questo è ti tipo molecolare. Questo anche perché, ha sottolineato ancora Speranza, “il test molecolare richiede un tempo più lungo con un passaggio di laboratorio”.