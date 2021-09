“L’estensione del Green pass? E’ una mediazione politica. Nessun Paese ha la forza ora per imporre l’obbligo vaccinale”. Così Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove. Il professore ha spiegato: “Molti hanno problemi di elezioni prossime, molti hanno problemi di forte opposizione interna. Teoricamente il governo forse di più ‘grossa coalizione’ ce l’abbiamo noi, e vedete bene che in ogni modo, in ogni momento ci sono dibattiti furiosi e ci sono distinguo assolutamente puntuti su quello che ogni giorno può essere visto e può essere deciso”. Quindi, secondo Galli “per avere l’obbligatorietà, che perlomeno è un provvedimento chiaro e che va in una direzione precisa, ci vorrebbe un tempo e un costo politico che probabilmente chi ha preso l’altra decisione, quella dell’estensione del Green pass, ossia Draghi, l’ha fatto perché consente di ottenere determinati risultati senza dover passare per un massacro“, ha concluso l’infettivologo.

