Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute, in un minuto esplica, come ogni settimana, l’andamento settimanale dell’epidemia da Covid-19. “L’incidenza dei casi Covid tende a diminuire. Diminuisce anche l’Rt, che resta sotto l’1. In leggero aumento i dati sull’occupazione ospedaliera”, spiega Rezza. Che specifica: “Data la situazione epidemiologica e la circolazione di varianti, come la Delta altamente trasmissibili è bene continuare con forza la campagna di vaccinazione e mantenere comportamenti prudenti”.