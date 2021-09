Un terremoto di magnitudo 7,1. secondo il servizio sismologico messicano, ha scosso la regione orientale vicino alla costa del Pacifico. L’epicentro del terremoto è stato registrato 11 chilometri a sudovest di Acapulco, nello stato meridionale di Guerrero, l’ipocentro a 10 chilometri di profondità., ma la scossa è stata avvertita anche in diversi quartieri di Città del Messico (a 300 chilometri dall’epicentro) dove la gente è scesa in strada in preda al terrore. Il governatore dello stato di Guerrero, Hector Astudillo, ha riferito all’emittente Milenio della morte di un uomo, travolto dalla caduta di un traliccio a Coyuca de Benitez e di danni materiali alle strutture. Le prime immagini della scossa.