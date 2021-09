Jean Paul Belmondo è morto, a 88 anni. Il cinema perde un volto indimenticabile e un attore che ha saputo conciliare alto e basso, sempre, una vita come una storia d’amore e di humour. La Francia piange il suo poliziotto e delinquente, con “quella faccia un po’ così”. E lo piange anche Alain Delon, due anni più giovane, da sempre contrapposto a Belmondo. Il bello affascinante e il brutto irresistibile. Rivalità da pagine rosa e forse anche da vita vera, amicizia durata 60 anni. “Cercherò di resistere per non fare la stessa cosa tra cinque ore… Non sarebbe male se ce ne andassimo insieme. È una parte della mia vita, abbiamo iniziato insieme 60 anni fa“, le parole di Delon secondo l’Adnkronos.