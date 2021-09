Al mercato Ballarò di Palermo il vaccino è arrivato direttamente tra le bancarelle. Il Commissario e i medici della struttura commissariale di Palermo giovedì 2 settembre si sono addentrati nel noto mercato palermitano, tra le bancarelle, vaccinando gli ambulanti. “Ou, mi staiu vaccinando”, ha gridato uno dei venditori che ha ricevuto una dose. “È una giornata straordinaria – ha detto Renato Costa, commissario Covid per Palermo – Con l’aiuto dei consiglieri della prima circoscrizione stiamo raggiungendo un gran numero di persone che ogni giorno vivono e lavorano nel mercato di Ballarò. Vogliono informazioni, consigli, cercano rassicurazioni da noi medici. La soddisfazione più grande per noi è vedere che ci ascoltano, si fidano, si convincono e alla fine si vaccinano. Siamo felici di come sta andando”.