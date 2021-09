“La ministra Lamorgese secondo me lavora molto bene. Io non ho trovato qualcuno che avesse la bacchetta magica e i numeri di quest’anno non sono spaventosi. Io credo che la ministra faccia il suo dovere e lo faccia bene”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulle critiche di Salvini alla titolare del Viminale. “Un incontro tra lei e il leader della Lega? Dovrebbe essere un chiarimento interessante. Salvini così potrà dire se ciò che non va è raffrontabile a quattro-cinque anni fa. Se la Lamorgese vorrà si farà volentieri. Magari non in streaming…”, ha aggiunto Draghi.