“I rifugiati afgani? Abbiamo individuato un percorso speciale, sono ospitati in strutture appartenenti ai vari ministeri. Hanno da subito ottenuto lo status di rifugiati e sono stati vaccinati immediatamente. A proposito di ciò, adotteremo la stessa procedura, per quanto riguarda i vaccini, con tutti i migranti che arriveranno in Italia”. A dirlo, in conferenza stampa, è il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha parlato della situazione dei cittadini afgani che hanno trovato protezione nel nostro Paese.