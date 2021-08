Giornalisti videomaker in piazza a Roma dopo l’aggressione subita dal videoreporter di Repubblica, Francesco Giovannetti, durante una manifestazione di no green pass. Il sit-in in piazza della Rotonda al Pantheon è stato organizzato da GvPress: “È l’ennesima inaccettabile violenza subita da un giornalista videomaker mentre svolge il proprio lavoro. È il momento di dire basta e fermare un’escalation sempre più pericolosa“. Alla manifestazione hanno portato la loro solidarietà anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Presenti anche il parlamentare di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, e il sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles