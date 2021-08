Piazza del Popolo era piena di manifestanti uniti al grido: “no green pass”. Una manifestazione organizzata dall’estrema destra e che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Quella che era nata come un sit-in, si è poi trasformata in un corteo che si è chiuso nei pressi degli uffici della Rai di viale Mazzini. Attimi di tensione si sono registrati in via Ripetta, ma la situazione poi è tornata subito sotto controllo.