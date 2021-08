Un giovane afghano che vive in provincia di Macerata ha voluto lanciare un appello alle istituzioni. Il fratello e la sorella, di 16 e 15 anni, sono infatti ancora bloccati nel Paese: “Avevo fatto tutti i documenti necessario, ma poi è successo tutto questo”. La paura è quella che dopo il blocco dei ponti aerei i talebani non facciano più venire in Italia i suoi fratelli: “Scappano ogni giorno di casa in casa e hanno paura”, racconta ancora. “Perché mi faccio intervistare di spalle? Voglio tutelarli, se mi vedono e arrivano a loro due ho paura che li prendano accusandoli di voler andare in un paese miscredente”.