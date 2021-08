Sono 7.548 i nuovi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.076. Si registrano, inoltre, 59 vittime in un giorno, stabile rispetto alle 60 di ieri. I tamponi, molecolari e antigenici, per il coronavirus effettuati sono 244.420 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 266.246. Il tasso di positività, di conseguenza, è del 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di ieri.

Le ospedalizzazioni risultano in controtendenza rispetto ai giorni passati: sono 499 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 34. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.023, 13 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica del virus anche oggi il maggior incremento di nuovi casi si registra in Sicilia (1.409), seguita dal Veneto (847) e dalla Toscana (654). In ordine decrescente ci sono poi Lombardia (605), Campania (569), Sardegna (487), Lazio (442), Emilia Romagna (412), Calabria (349), Puglia (327), Piemonte (262), Marche (259), Friuli Venezia Giulia (222), Liguria (212), Umbria (129) e Abruzzo (120). Tutte le altre regioni registrano un incremento inferiore alle 100 unità. Nello specifico: Basilicata (84), Provincia autonoma di Bolzano (81), Provincia autonoma di Trento (46), Molise (21) e Valle d’Aosta (11). A differenza di lunedì e martedì, in cui Valle d’Aosta e Molise si sono alternate nel registrare zero casi positivi, oggi nessuna regione è covid free.

Confrontando i dati dell’ultimo giorno con quelli di mercoledì scorso si evidenzia che nonostante si sia registrato un incremento dei casi (7.548 vs 7.162) a fronte anche di un incremento dei tamponi processati (244.420 vs 226.423) le ospedalizzazioni hanno avuto un leggero calo: ingressi in terapia intensiva (34 vs 50) e ricoveri in reparti ordinari (-13 vs +87), ma anche un decremento nel numero delle vittime (59 vs 69).

Per avere contezza dell’andamento della pandemia bisogna paragonare i dati di lunedì, martedì e mercoledì con quelli della settimana precedente. Effettivamente nonostante ci sia un aumento dei nuovi casi positivi (17.792 vs 16.109), dei test processati (612.007 vs 538.517), e dei decessi (163 vs 147) segnano un leggero decremento sia i ricoveri (+256 vs +397) che gli ingressi nelle terapie intensive (125 vs 131). Ciò significa che seppur il virus continua a circolare ed a diffondersi in maniera sempre maggiore, si notano gli effetti dei vaccini. Le somministrazioni, infatti, fanno sì che qualora si contragga il virus, sia in forma lieve e non acuta tale da richiedere il ricovero.

Articolo in aggiornamento