Autostrada A4 chiusa fino a sera in entrambe le direzioni nel tratto Portogruaro-Latisana, case evacuate a scopo precauzionale e traffico in tilt tra Veneto e Friuli: sono le conseguenze di un incendio che questa mattina ha coinvolto una cisterna che trasportava Gpl. Secondo una ricostruzione, il rogo si sarebbe sprigionato dal surriscaldamento di uno pneumatico. Quando l’autista del mezzo pesante si è accorto del pericolo, è riuscito ad accostare e ad abbandonare la cabina e l’area è stata subito isolata. I vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro: sono arrivate squadre da Latisana, Portogruaro, San Donà, Udine, Pordenone e Mestre per un totale di tre autopompe e cinque autobotti oltre al carro del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, radiologico). In tutto stanno operando 25 pompieri, i quali sono riusciti a spegnere l’incendio, che aveva coinvolto il gruppo valvolare, riuscendo a intercettare la perdita.