Stanno terminando le vacanze estive e insieme a loro salutiamo anche le canzoni reggaeton (che sfortuna!). Quest’estate, ancora una volta ‘sui generis’ con concerti contingentati e quant’altro, ci ha regalato non poche soddisfazioni. Sebbene la canzone più ascoltata al mondo su Spotify durante l’estate sia, con 600 milioni di stream, Good 4 u di Olivia Rodrigo (cantautrice californiana di soli 18 anni), a farci inorgoglire sono i Maneskin. Va a loro, infatti, la medaglia d’argento con il brano (cover) Beginn’, mentre li ritroviamo al 12esimo posto con I Wanna be your slave.

A livello nazionale, invece, al primo posto c’è Sangiovanni con Malibù, lo seguono BLANCO e Sfera Ebbasta con MI FAI IMPAZZIRE. Al terzo posto troviamo MILLE di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, seguita da NUOVO RANGE di Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K e Un bacio all’improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena. Chiude, in 20esima posizione, Yo no sé di Rvfv. I dati si riferiscono all’intervallo di date compreso tra il 29 maggio ed il 22 agosto.