Kathy Hochul è la nuova governatrice di New York, la prima donna nella storia a guidare lo Stato. L’ex vice di Andrew Cuomo, che si è dimesso dopo lo scandalo per le molestie sessuali, ha prestato giuramento durante una cerimonia privata supervisionata dalla giudice suprema dello Stato, Janet DiFiore. Nella mattinata del 25 agosto si terrà un evento pubblico di insediamento.

Avvocatessa nata a Buffalo, 63 anni il 27 agosto, ha una grande esperienza nella politica locale dopo aver passato oltre dieci anni nel consiglio comunale di Hamburg (sobborgo di Buffalo).

Poche ore prima di diventare ufficialmente la 57esima governatrice di New York ha annunciato che il suo ufficio sarà guidato da un trio tutto al femminile. Oltre a lei, infatti, anche i suoi due collaboratori più stretti saranno due donne: Karen Persichilli Keogh, conosciuta negli ambienti politici con le sue iniziali ‘Kpk’, diventerà la sua assistente principale, mentre Elizabeth Fine sarà la sua consigliera. Andrew Cuomo ha lasciato l’incarico il 24 agosto dopo aver annunciato le dimissioni due settimane prima. “In merito alla sua decisione di ritirarsi”, ha detto Hochul nel corso del giuramento, “Credo sia la cosa giusta per New York. Gli ho parlato e ha espresso il massimo supporto per una transizione semplice. Lo ringrazio per aver servito il nostro Stato. Anche se non me lo aspettavo”, ha concluso Hochul, “Sono preparata”.