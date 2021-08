Kathy Hochul è diventata la prima donna governatrice di New York allo scoccare della mezzanotte di oggi, prendendo il controllo di un governo statale che cerca di tornare al lavoro dopo mesi di distrazioni per le accuse di molestie sessuali contro il predecessore Andrew Cuomo. La democratica originaria dell’area occidentale di New York ha prestato giuramento come governatrice nel corso di una breve cerimonia privata supervisionata dalla giudice suprema dello Stato, Janet DiFiore. “Anche se non era previsto, è un giorno per il quale sono preparata”, ha detto la neo-governatrice.