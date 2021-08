Una protesta simbolica, promossa da semplici cittadine e cittadini napoletani, per mantenere alta l’attenzione sul popolo afghano. “Io non mi copro gli occhi” è il nome che è stato dato al flashmob durante il quale tutti, uomini e donne, hanno deciso di indossare il velo che, dicono, ora le donne saranno costrette ad indossare di nuovo. “Vogliamo far capire loro che non sono soli – spiegano i partecipanti all’iniziativa – La preoccupazione maggiore parte dalle donne, ma è anche verso i bambini e gli uomini che non condividono quel modo di vivere”. Un gesto simbolico per le donne che “ora dovranno regredire”. “Siamo qui per chiedere a tutti i governi di riportare la donna alla sua condizione naturale, libera”.