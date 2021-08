Un soldato americano offre l’acqua ai bambini all’aeroporto di Kabul. Il filmato è stato postato in rete il 22 agosto e mostra un momento di spontanea vicinanza e di speranza per la popolazione accalcata in attesa di poter lasciare il paese. Il video ha fatto rapidamente il giro della rete, collezionando milioni di visualizzazioni in poche ore